Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищенииREGNUM 17:00
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
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с чего всё началось
Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК. После выхода статьи адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена.РБК16:05
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