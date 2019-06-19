Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищенииREGNUM 17:00
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
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с чего всё началось
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец "Кредит-Экспресса".РБК16:05
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