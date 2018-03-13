Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в ШвейцариюNews.ru вчера в 10:41
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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Появились новые подробности о предполагаемом руководителе покушения на Скрипалей
Эхо Москвывчера в 12:01
The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию
Ведомостивчера в 12:01
Bellingcat: Третий предполагаемый отравитель Скрипалей посещал штаб-квартиру ВАДА
Фонтанка.Рувчера в 11:42
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