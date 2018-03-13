Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в ШвейцариюNews.ru вчера в 10:41

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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СМИ сообщили о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Коммерсантъвчера в 19:13

Появились новые подробности о предполагаемом руководителе покушения на Скрипалей

Эхо Москвывчера в 12:01

Bellingcat: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей шесть раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Дождьвчера в 12:47

The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию

Ведомостивчера в 12:01

Bellingcat: Третий предполагаемый отравитель Скрипалей посещал штаб-квартиру ВАДА

Фонтанка.Рувчера в 11:42

СМИ узнали о визитах «третьего отравителя» Скрипалей в Швейцарию

РБКвчера в 14:54

The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Медиазонавчера в 08:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

Обновлено в 07:08
Авто

Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей из кино

Специалисты составили рейтинг интересных автомобилей, на которых передвигались киногерои.
Обновлено в 03:37
Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси

Обновлено вчера в 17:13
Спорт

Российские регбисты уступили Японии в полуфинале Универсиады

Сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче 1/2 финала на Универсиаде в Неаполе. Встреча завершилась со счетом 0:14.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия

Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки

Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Свердловской области в результате ДТП погибла 17-летняя девушка

От полученных травм на месте скончалась 17-летняя девушка, пишет "Екатеринбург в эфире".
Обновлено в 07:21
Футбол

Жозе Моуринью отказался от грандиозного контракта в Китае

Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Политика

Россия призвала Иран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:34
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Здоровье

В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов

В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:13
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено 05 июля в 11:21
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
ЖКХ

Почти 70 домов Красногорска лишились горячей воды из-за долгов

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Украинский военный расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 06:11
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Футбол

«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛ

Обновлено в 07:02
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