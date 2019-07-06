Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в ШвейцариюNews.ru вчера в 10:41
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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с чего всё началось
Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.Медиазонавчера в 08:24
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Bellingcat: Третий предполагаемый отравитель Скрипалей посещал штаб-квартиру ВАДА
Фонтанка.Рувчера в 11:42
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Ведомостивчера в 12:01
Появились новые подробности о предполагаемом руководителе покушения на Скрипалей
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
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