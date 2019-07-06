с чего всё началось

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

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