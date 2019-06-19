Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседямиLenta.ru 03:47

с чего всё началось

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Религия Мэр Екатеринбурга не исключил проведение опроса о храме в июле Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не исключает, что опрос о строительстве храма святой Екатерины может состояться в конце июля, а не в сентябре, сообщает пресс-служба городской администрации.

Происшествия В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.

Здоровье Людей с ожирением в Свердловской области становится всё больше На сегодняшней пресс-конференции заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Жанна Максимова рассказала, что по последним данным 22 % населения Свердловской области имеют лишний вес.

Армия и оружие Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).

Происшествия В Подмосковье частично обрушился мост через реку Лама Около подмосковного Волоколамска частично обрушился мост через реку Лама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Финансы ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.

Авто Представлен обновленный внедорожник Lexus GX Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.

Политика Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии развитие двусторонних отношений Глава МИД России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который находится в Москве с первым рабочим визитом.

Общество Минэкономразвития предложило изымать землю за мусор на участке Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Политика Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.

Интернет В Telegram появится функция геочата После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Происшествия В Голливуде украли статую Мэрилин Монро Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.

Происшествия Скотленд-Ярд рассказал об убийстве россиянина в Лондоне Убийство гражданина России 34 лет произошло на востоке Лондона в районе Тауэр-Хамлетс, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Наука В результате одомашнивания у собак появились подвижные брови домиком Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.