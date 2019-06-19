Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседямиLenta.ru 03:47
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции.
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Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Обновлено в 06:31
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Религия
Мэр Екатеринбурга не исключил проведение опроса о храме в июле
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не исключает, что опрос о строительстве храма святой Екатерины может состояться в конце июля, а не в сентябре, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд
В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Здоровье
Людей с ожирением в Свердловской области становится всё больше
На сегодняшней пресс-конференции заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Жанна Максимова рассказала, что по последним данным 22 % населения Свердловской области имеют лишний вес.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе
Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Подмосковье частично обрушился мост через реку Лама
Около подмосковного Волоколамска частично обрушился мост через реку Лама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 06:35
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 05:32
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии развитие двусторонних отношений
Глава МИД России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, который находится в Москве с первым рабочим визитом.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Минэкономразвития предложило изымать землю за мусор на участке
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В Голливуде украли статую Мэрилин Монро
Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Скотленд-Ярд рассказал об убийстве россиянина в Лондоне
Убийство гражданина России 34 лет произошло на востоке Лондона в районе Тауэр-Хамлетс, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
Обновлено в 02:53
Наука
В результате одомашнивания у собак появились подвижные брови домиком
Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008
Французская компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008. Информация о нем размещена на официальном сайте компании.
Обновлено в 06:39