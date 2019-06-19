Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседямиLenta.ru 03:47

Отец Медоева, тоже бывший сотрудник ФСБ, опроверг причастность к незаконному уголовному преследованию журналиста. Игорь Медоев утверждает, что ни он, ни его сын непричастны к аресту журналиста. 6 июня в Москве был задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов.
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с чего всё началось

Мимо них ни один гектар не проскочит. Изучаем имущество генералов ФСБ, которыми занимался Иван Голунов

После ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который работал над материалом о похоронном бизнесе и связях этого бизнеса с высокопоставленными чиновниками, были названы имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева.
Новая газета02:21

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СМИ: сотрудники ФСБ из дела Голунова имели элитную недвижимость

Московский Комсомолец04:58

«Новая газета» рассказала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Ивана Голунова

Эхо Москвы04:56

Мимо них ни один гектар не проскочит. Изучаем имущество генералов ФСБ, которыми занимался Иван Голунов

Новая газета02:21

Сенсационные подробности по делу Голунова опубликовали СМИ

Газета.Ru04:14

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Lenta.ru03:47

СМИ рассказали о подмосковной недвижимости офицеров ФСБ из расследования Голунова

Дождь03:09

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

Ведомости04:28
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Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения

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Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

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Россия отправит в ближайшее время в США три ракетных двигателя РД-180

Обновлено в 05:07
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Политика

Власти Харькова вернули имя маршала Жукова городскому проспекту

Обновлено в 05:13
Общество

Гроза с градом накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

Рыбаки из КНДР попытались задержать российскую яхту в Японском море

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Массированный удар по Донецку нанесла Украина

Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Политика

К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов

Более 1 млн вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 03:20
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Общество

Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Футбол

Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Политика

Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе

Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
Обновлено вчера в 21:05
Авто

Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.
Обновлено в 04:27
Общество

Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первых изображениях

Японский концерн Suzuki собирается вывести на рынок внедорожную версию компактвэна под именем Ertiga Cross.
Обновлено в 00:33
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 01:27
Политика

Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова

Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Авто

Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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