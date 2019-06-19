Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседямиLenta.ru 03:47

После ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который работал над материалом о похоронном бизнесе и связях этого бизнеса с высокопоставленными чиновниками, были названы имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева.

с чего всё началось

Отец Медоева, тоже бывший сотрудник ФСБ, опроверг причастность к незаконному уголовному преследованию журналиста. Игорь Медоев утверждает, что ни он, ни его сын непричастны к аресту журналиста. 6 июня в Москве был задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов.

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