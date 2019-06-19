Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседямиLenta.ru 03:47
Отец Медоева, тоже бывший сотрудник ФСБ, опроверг причастность к незаконному уголовному преследованию журналиста. Игорь Медоев утверждает, что ни он, ни его сын непричастны к аресту журналиста. 6 июня в Москве был задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов.
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с чего всё началось
Мимо них ни один гектар не проскочит. Изучаем имущество генералов ФСБ, которыми занимался Иван Голунов
После ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который работал над материалом о похоронном бизнесе и связях этого бизнеса с высокопоставленными чиновниками, были названы имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева.Новая газета02:21
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Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
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Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
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Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе
Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
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Японский концерн Suzuki собирается вывести на рынок внедорожную версию компактвэна под именем Ertiga Cross.
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Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия.
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