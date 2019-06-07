Общество
Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах РоссииБизнес-новости в Кирове 13:44
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке варьируется от 42,1 тыс рублей (Челябинск) до 202 тыс рублей (Москва). Единственный город, где "вторичка" подешевела по сравнению с маем - Краснодар (-2%).
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Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России
Бизнес-новости в Кирове13:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:43, Ашберн
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Обновлено в 14:04
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Конгресс США планирует по итогам антимонопольного расследования в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и ликвидировать чрезмерное доминирование на рынке цифровых услуг.
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Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите
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Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
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В Бурятии нашли второго члена экипажа самолёта Ан-2
Второго члена экипажа самолёта Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии, нашли живым.
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Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов – Microsoft Flight Simulator.
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Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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