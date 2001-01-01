Экономика

Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах РоссииБизнес-новости в Кирове 13:44

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Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке варьируется от 42,1 тыс рублей (Челябинск) до 202 тыс рублей (Москва). Единственный город, где "вторичка" подешевела по сравнению с маем - Краснодар (-2%).
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Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России

Бизнес-новости в Кирове13:44

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупнейших городах России

Коммерсантъ10:00
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Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
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