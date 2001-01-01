Экономика
Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах РоссииБизнес-новости в Кирове 13:44
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке варьируется от 42,1 тыс рублей (Челябинск) до 202 тыс рублей (Москва). Единственный город, где "вторичка" подешевела по сравнению с маем - Краснодар (-2%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России
Бизнес-новости в Кирове13:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:10, Ашберн
Футбол
Роналду вышел на 5-е место по числу матчей за сборную среди европейцев
Полностью список выглядит следующим образом: 1. Джанлуиджи Буффон (Италия, 176 матчей); 2. Икер Касильяс (Испания), Виталий Астафьев (Латвия, оба – 167 матчей); 4. Серхио Рамос (Испания, 164 матча); 5. Криштиану Роналду (Португалия, 158 матчей); 6. Мартин Рейм (Эстония, 157 матчей).
Обновлено в 14:53
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 12:15
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных
Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Общество
Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет
В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет.
Обновлено в 10:49
Музыка
Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Энергетика
Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Обновлено в 14:53
Кино
Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной
Обновлено в 04:35
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Здоровье
Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла
Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В морском университете в Новороссийске произошел пожар
Обновлено в 14:25
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Общество
Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе
Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Культура
Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Кузен Рейеса: автомобиль подлетел вверх после удара с ограждением
Автомобиль, которым управлял футболист, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с Рейесом в аварии погиб его 23-летний кузен.
Обновлено в 13:47
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Захарова сравнила политику США с рабовладением
Международная политика США похожа на рабовладение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:50
Музыка
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.
Обновлено в 15:35
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29