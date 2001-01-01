Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах РоссииБизнес-новости в Кирове 13:44

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке варьируется от 42,1 тыс рублей (Челябинск) до 202 тыс рублей (Москва). Единственный город, где "вторичка" подешевела по сравнению с маем - Краснодар (-2%).

Предоставлена динамика цен на недвижимость на вторичном рынке в крупнейших городах России

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