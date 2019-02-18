Армия и оружие

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтоженыКоммерсантъ 07:36

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены. В настоящее время изготавливаются новые ракеты для систем ПВО в рамках заключенного с Пекином контракта.
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Сергей Чемезов
У нас контракт давно уже подписан, мы должны были уже все поставить, но, к сожалению, произошла авария - судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Мы вынуждены были все эти ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые.
— Сергей ЧемезовРИА Новости 09:18
с чего всё началось

Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом ракет С-400 для Китая

Выступая на пресс-конференции на военной выставке IDEX, глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что Россия давно подписала контракт с Китаем на поставку зенитных управляемых ракет для С-400, сообщает корреспондент РБК.
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