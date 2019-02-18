Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтоженыКоммерсантъ 07:36

Выступая на пресс-конференции на военной выставке IDEX, Чемезов рассказал, что Россия давно подписала контракт с Китаем на поставку зенитных управляемых ракет для С-400, сообщает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены. В настоящее время изготавливаются новые ракеты для систем ПВО в рамках заключенного с Пекином контракта.

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Происшествия Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1 В ходе расследования дела о пытках заключенных задержан бывший начальник ярославской исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев.

Происшествия В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.

Политика Фонд Baring Vostok попросил бизнес-омбудсмена разобраться в деле Калви Обращение от руководства инвестфонда Baring Vostok с просьбой разобраться в деле об аресте основателя фонда Майкла Калви получил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает 18 февраля ТАСС.

Авто Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.

Экономика Чемезов заявил о потребности ОАК в дополнительных средствах Честно говоря, не очень хорошее впечатление производит. Там порядка 240–250 млрд руб. требуется дополнительных средств.

Происшествия В Москве задержали ударившего полицейского школьника Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.

Армия и оружие Чемезов сказал, когда в Венесуэле построят завод по производству АК Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет готов в 2019 году, отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке военной техники IDEX-2019, пишет «РБК».

Общество Россияне увидят суперлуние года Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.

Политика Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.

Армия и оружие Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сталкиваются с вызовами России в Арктике.

Экономика Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.

Политика Порошенко уволил баллотирующегося в президенты советника Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Политика «Коммерсантъ» узнал об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС В статье говорится, что риски появились из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, согласно которым согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать и Еврокомиссия, и комитет представителей всех стран ЕС.

Политика В Европе отказались от Sukhoi Superjet Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Политика Кремль отреагировал на блокировку проектов RT в Facebook В случае с нынешней блокировкой проектов RT Песков предложил не забегать вперед, сначала, по его словам, нужно получить объяснения со стороны Facebook.

Спорт Гараничев пропустит чемпионат Европы по биатлону Как сообщает официальный сайт союза биатлонистов России, Евгений Гараничев, заявленный ранее на участие в чемпионате Европы, пропустит соревнования по рекомендации врачей.

Армия и оружие Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.

Общество Детскому центру Путина в Сочи выдали лицензию на продажу алкоголя Как сообщает «МБХ-Медиа» со ссылкой на информацию «СПАРК-Интерфакс», единственным проектом фонда является детский центр «Сириус» в Сочи, в правилах которого прописано, что учащиеся обязаны «не курить, не употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво/электронные сигареты)».

Происшествия В центре Донецка прогремело три взрыва По другим данным, речь идет сразу о трех взрывах, два из которых прогремели рядом с гостиницей, в которой живут представители миссии ОБСЕ.

Политика Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемой в шпионаже бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Политика Раскрыты детали новых санкций ЕС против России Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц, об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на собственные источники.

Общество Москвичей предупредили о суровой погоде в День защитника отечества Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День защитника отечества 23 февраля в столице ожидаются "суровые" морозы, передает агентство городских новостей "Москва".

Технологии Kaspersky Lab зафиксировала всплеск атак банковских троянцев в России "Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM в России, начавшийся во второй половине 2018 года и продолжающийся в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Армия и оружие Командование ВСУ в Донбассе сообщило о взятии в плен ополченца 10 февраля Народная милиция ДНР взяла в плен украинского наемника, воевавшего в рядах ВСУ против защитников Донбасса.

Общество В Россию пришел ныряющий циклон Утихнет постепенно шторм на востоке Чукотки.