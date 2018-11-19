Члены фракции "Единая Россия" в муниципалитете Ярославля в понедельник приняли решение исключить из фракции своего коллегу Дмитрия Петровского, выступившего в соцсетях за отмену пенсий, сообщил РИА Новости председатель муниципалитета и секретарь городского отделения ЕР Артур Ефремов.

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Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России». Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский». Причиной стало поведение депутата, большинство членов фракции выступили за исключение Петровского.

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