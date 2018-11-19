Политика
Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»
Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»РБК14:44
Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России». Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский». Причиной стало поведение депутата, большинство членов фракции выступили за исключение Петровского.
РБК14:44
с чего всё началось
Члены фракции "Единая Россия" в муниципалитете Ярославля в понедельник приняли решение исключить из фракции своего коллегу Дмитрия Петровского, выступившего в соцсетях за отмену пенсий, сообщил РИА Новости председатель муниципалитета и секретарь городского отделения ЕР Артур Ефремов.РИА Новости13:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Скандального депутата, предложившего отменить пенсии, выгнали из фракции «Единой России»
Новости Ярославля 76.ru11:44
Дмитрий Петровский исключен из фракции «Единой России» за дискредитацию депутатского объединения
Ярославский регион. Северный край10:16
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Политика
Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола
Группа американских сенаторов, состоящая из четырёх человек, призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации.
Обновлено в 23:02
Политика
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Обновлено в 23:04
Политика
WP: Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки
Дочь и советник президента США Иванка Трамп продолжительное время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами американского правительства и работниками Белого дома в нарушение регламента.
Обновлено в 23:01
Политика
Путин: выход США из ДРСМД не останется без ответа
Россия предпримет ответные шаги после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но диалог по этому вопросу предпочтительнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе начала серии совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства, развития Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса страны.
Обновлено в 23:04
Политика
Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 22:25
Политика
ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море
В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 22:37
Политика
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы
В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 22:42
Политика
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 23:02
Политика
Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»
Обновлено в 22:47
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96
Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
Обновлено в 22:53
Политика
Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре
Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.
Обновлено в 21:54
Политика
В Белый дом привезли главную рождественскую елку США
В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
Обновлено в 21:57
Политика
Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено в 18:43
Политика
Браудер назвал новые обвинения против него ответом на «дело Скрипалей»
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что новое уголовное дело против него связано с так называемым «делом Скрипалей».
Обновлено в 13:30