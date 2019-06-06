Предложено ввести пособие на детей до 18 летВзгляд.ру вчера в 05:12

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

с чего всё началось

Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.

Материальная поддержка в настоящее время сосредоточена на семьях, где дети младше трех лет; нужно ввести пособие на ребенка до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме.

Предложено ввести пособие на детей до 18 лет

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