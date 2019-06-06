Экономика

Предложено ввести пособие на детей до 18 летВзгляд.ру вчера в 05:12

Материальная поддержка в настоящее время сосредоточена на семьях, где дети младше трех лет; нужно ввести пособие на ребенка до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме.
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Максим Топилин
Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
— Максим ТопилинРоссийская газета вчера в 04:50
с чего всё началось

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.
ТАССвчера в 04:18

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Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

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В России могут ввести пособие на детей до 18 лет

РЕН ТВвчера в 04:22

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Коммерсантъвчера в 05:59

Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Российская газетавчера в 04:50

Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Московский Комсомолецвчера в 04:30

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Газета.Ruвчера в 06:44

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

ТАССвчера в 04:18
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