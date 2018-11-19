Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. Об этом «Известиям» рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию.

с чего всё началось

В России обсуждают инициативу по введению акциза на колбасу и сосиски, по аналогии со сладкими газированными напитками. Та и другая инициатива направлены на то, чтобы сохранить здоровье россиян.

Колбаса и сосиски могут подорожать из-за введения акциза

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