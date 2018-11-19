Экономика

Колбаса и сосиски могут подорожать из-за введения акциза
Российская газета
18 ноября в 22:52

В России обсуждают инициативу по введению акциза на колбасу и сосиски, по аналогии со сладкими газированными напитками. Та и другая инициатива направлены на то, чтобы сохранить здоровье россиян.
Российская газета18 ноября в 22:52
с чего всё началось

Мясной яд: налог на колбасу может поднять цены почти на 30%

Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на 1 кг. Об этом «Известиям» рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию.
Известия18 ноября в 16:01

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Налог на колбасу объяснили заботой о здоровье россиян

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Эксперты: введение налога на колбасные изделия в РФ резко повысит цену и снизит качество

ТАССвчера в 06:43
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Финансы

Госдума приняла бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2019–2021 годы

Бюджеты внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — на ближайшую трехлетку 2019−2021 годов Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
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В ЦБ рассказали о сглаживающих инструментах для борьбы с санкциями

Вводимые другими странами санкции могут создавать всплески волатильности на российском рынке и к этому нужно быть готовым, заявила, выступая на финансовом форуме газеты «Ведомости», первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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Экономика

Акции Nissan и Mitsubishi дешевеют на новостях об аресте главы альянса

Акции Nissan и Mitsubishi Motors дешевеют на Токийской фондовой бирже на новостях об аресте главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 04:56
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 75,18 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 13,93 копейки — до 75,1825 рубля, курс доллара уменьшился на 42,1 копейки — до 65,5871 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:03
Экономика

Объем «свободных денег» россиян в октябре сократился на 500 рублей

У жителей городов-полумиллионников свободных от повседневных расходов денег в октябре осталось 23,2 тыс. руб.
Обновлено в 04:51
Экономика

Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов

Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже важной психологической отметки в пять тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:11
Экономика

Societe Generale выплатит штраф в $1,34 млрд за нарушение санкций США

Французский банк Societe Generale SA согласился выплатить штраф в размере $1,34 млрд, чтобы урегулировать ситуацию с властями США и штата Нью-Йорк, которые обвинили финансовую организацию в проведении транзакций на миллиарды долларов в интересах стран, находящихся под санкциями.
Обновлено в 04:37
Недвижимость

Рынок торговой недвижимости Москвы перешел от мегамоллов к районным ТЦ

Рынок столичной торговой недвижимости перешел от формата мегамоллов к малым торговым центрам (ТЦ). К такому выводу пришли аналитики международной компании Knight Frank, проанализировав площади запланированных к вводу торговых объектов.
Обновлено в 04:24
Экономика

Аграрии Ростовской области собрали почти 11 млн тонн зерна

Аграрии Ростовской области в этом году собрали почти 11 млн тонн зерновых, сообщил во вторник ТАСС глава региона Василий Голубев.
Обновлено в 05:03
Экономика

Энтони Помплиано, Morgan Creek: криптовалютным фондам придет конец

Криптовалютные фонды начнут закрываться, а их управляющие будут возвращать инвесторам деньги, считает основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано.
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Энергетика

«Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи

В сообщении говорится, что «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу, но также работает с ней, чтобы дисквалифицировать «участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел».
Обновлено в 04:31
Экономика

ЦБ оценил влияние бюджетного маневра на рост экономики

Запланированный правительством масштабный налогово-бюджетный маневр приведет к ускорению экономики в среднесрочной перспективе на 0,2–0,3 п.п. в год, говорится в аналитической записке (.pdf) департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Обновлено в 05:08
Экономика

«МегаФон» повышает тарифы в международном роуминге

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Экономика

Госдума уточнила наказание за оборот алкоголя в ПЭТ-таре более 1,5 л

Закон, направленный на уточнение административного наказания за производство и оборот алкоголя в полимерной таре объемом более 1,5 литров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.
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Экономика

Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня

Доля пессимистов среди финдиректоров за последние полгода увеличилась почти в четыре раза и достигла 37% — рекордного показателя за все время исследований Deloitte.
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