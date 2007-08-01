Футбол
«Празднуем всей семьей». Дзюба с сыновьями. Трогательное видеоСпорт-Экспресс 15:31
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург".
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Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню
Обновлено в 09:30
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Игры
Берлин 1945 года в релизном трейлере Sniper Elite V2 Remastered
Действие игры происходит в Берлине в 1945 году.
Обновлено в 15:56
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Кино
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала
Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Политика
Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу
Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
Обновлено в 16:19
Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Экономика
Работа «Автодора» в 2018 году признана худшей за 10 лет существования
В результате проведенной проверки выяснилось, что «Автодор» построил в 2018 году всего 1,07 тысячи км из запланированных 1,46 тысячи км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов
Совет надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф (город Лисс) уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.
Обновлено в 15:10
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Футбол
Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания
В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
Обновлено в 14:33
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08