Футбол

«Празднуем всей семьей». Дзюба с сыновьями. Трогательное видеоСпорт-Экспресс 15:31

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург".
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Дзюба опубликовал трогательное видео с семьей с церемонии награждения «Зенита»

Матч ТВ16:21

Дзюба опубликовал трогательное видео с семьей с церемонии награждения «Зенита»

Sportbox.RU16:21

«Празднуем всей семьей». Дзюба с сыновьями. Трогательное видео

Спорт-Экспресс15:31
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Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню

Обновлено в 09:30
Происшествия

Вылетевший в Самару Sukhoi Superjet-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 02:17
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В Севастополе отмечают День Черноморского флота России

В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Игры

Берлин 1945 года в релизном трейлере Sniper Elite V2 Remastered

Действие игры происходит в Берлине в 1945 году.
Обновлено в 15:56
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Кино

Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Политика

Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу

Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика

США призвали Турцию отложить покупку С-400

Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
Обновлено в 16:19
Футбол

Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»

Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Экономика

Работа «Автодора» в 2018 году признана худшей за 10 лет существования

В результате проведенной проверки выяснилось, что «Автодор» построил в 2018 году всего 1,07 тысячи км из запланированных 1,46 тысячи км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:08
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Политика

Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество

Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов

Совет надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф (город Лисс) уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.
Обновлено в 15:10
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Общество

Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек

Обновлено в 04:33
Футбол

Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания

В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
Обновлено в 14:33
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%

Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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