Футбол
«Празднуем всей семьей». Дзюба с сыновьями. Трогательное видеоСпорт-Экспресс вчера в 15:31
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург".
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Артем Дзюба опубликовал трогательное видео с церемонии награждения «Зенита»
Петербургский дневник01:05
Дзюба опубликовал трогательное видео с семьей с церемонии награждения «Зенита»
Sportbox.RUвчера в 16:21
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