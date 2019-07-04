В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Белоруссии) пострадали несколько человек, передает TUT.BY. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

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