Происшествия

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людейLenta.ru вчера в 17:21

В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Белоруссии) пострадали несколько человек, передает TUT.BY. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
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В Минске женщина погибла от взрыва фейерверка в День независимости

Говорит Москвавчера в 23:12

Несколько человек пострадали при взрыве фейерверков в Белоруссии

ФедералПрессвчера в 18:10

Салют разрушил дома на Дне независимости Белоруссии

Газета.Ruвчера в 17:24

Праздничный салют в Минске повредил жилые дома

News.ruвчера в 18:23

СМИ: В Минске во время салюта произошло ЧП

Российская газетавчера в 18:28

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Lenta.ruвчера в 17:21

Несколько ракет взорвались в салютных установках в Минске во время фейерверка

Пятый каналвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета

В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла победителем из схватки с розовым фламинго

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме фотосвидетельство победы над розовым фламинго.
Обновлено вчера в 04:39
Общество

Дожди, +17 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 4 июля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в четверг, 4 июля.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Валерий Газзаев: «Премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов»

В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Кино

Вышел трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 07:01
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Музыка

Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет

Обновлено вчера в 11:36
Общество

На пасеках Удмуртии массово гибнут пчелы

Гибель пчел установили на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае

СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.
Обновлено в 00:54
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Экология

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
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Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
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