Происшествия
Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людейLenta.ru вчера в 17:21
В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Белоруссии) пострадали несколько человек, передает TUT.BY. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
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Несколько ракет взорвались в салютных установках в Минске во время фейерверка
Пятый каналвчера в 17:14
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Происшествия
Число смертей в скорой помощи увеличилось в России
В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
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Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета
В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла победителем из схватки с розовым фламинго
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Общество
Дожди, +17 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 4 июля
Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в четверг, 4 июля.
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Происшествия
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Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
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Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
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Политика
Националисты напали на российских туристов в Грузии
В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Валерий Газзаев: «Премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов»
В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Кино
Вышел трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года.
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Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
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Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет
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Общество
На пасеках Удмуртии массово гибнут пчелы
Гибель пчел установили на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
СМИ нашли пропавшего в КНДР австралийского студента в Китае
СМИ нашли пропавшего в Северной Корее студента из Австралии Алека Сигли в Китае.
Обновлено в 00:54
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Общество
Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье
Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23