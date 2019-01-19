Политика

«Правый сектор» пообещал воевать за ЛукашенкоLenta.ru 10:25

В случае расторжения договора ПС обещает поддержать белорусского лидера и «всеми доступными методами» лоббировать предоставление Минску помощи как на Украине, так и за рубежом. Отмечается, что организация считает своим долгом «помочь белорусской нации в ее историческом стремлении к независимости».
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Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
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Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
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Политика

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.
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На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

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Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
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«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
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Аравийская коалиция нанесла серию ударов по столице Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию авиаударов по позициям повстанцев из движения "Ансар Алла" в столице Йемена.
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Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
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