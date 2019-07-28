Политика

Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и ПутинымРИА Новости 08:10

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
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Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат Нетаньяху с Путиным

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Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
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