Политика
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и ПутинымРИА Новости 08:10
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Во время концерта на Дворцовой распылили газ
В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.
Обновлено в 15:24
Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Происшествия
ДТП в Крыму: пострадали шесть человек, ребенок погиб
Обновлено в 15:24
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Политика
В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией
Диалог Сухума и Тбилиси возможен только при отказе Грузии от воинственной риторики в отношении Абхазии и желании на деле менять взаимоотношения с республикой, заявил РИА Новости вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.
Обновлено в 14:34
Кино
Режиссер «Короля льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Американский режиссер Джон Фавро спрятал в своем анимационном фильме "Король лев" одну "настоящую" сцену, которая была снята на камеру и не имеет никакого отношения к компьютерной графике.
Обновлено в 13:29
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта
На завершившемся в Южной Корее чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта Россия заняла третье место в медальном зачете.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Здоровье
Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем
Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.
Обновлено в 09:48
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 14:33
Экономика
АТБ предлагает кредитную карту с программой лояльности для поклонников World of Warships
Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый кредитный продукт — «Карту командира World of Warships».
Обновлено в 10:02
Общество
Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес
Венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет.
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Флагман Nokia 9.1 PureView выйдет в октябре с модемом 5G и доработанной камерой Light
Флагман получит доработанную камеру Light и модем, способный работать в сетях 5G.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Футбол
Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию
Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
NYT узнала о неполном тестировании систем Boeing 737 MAX в США
Система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в США.
Обновлено в 03:03
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13