Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕСлово и Дело вчера в 08:43
Парламентская ассамблея Совета Европы накануне приняла резолюцию об участии российской делегации в июньской сессии. Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
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На Украине начали мстить странам, проголосовавшим за возвращение России в ПАСЕ, - кадры
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