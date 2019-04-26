Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостяхРБК 15:32
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях. Об этом сообщил РБК руководитель юридической службы одного из подразделений международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов. Фигуранткой дела стала активистка Елена Калинина.
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В Архангельске впервые по новому «закону о фейках» будут судить организатора антимусорного митинга
Новости Архангельска 29.ru10:44
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