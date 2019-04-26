Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостяхРБК 15:32
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях. Об этом сообщил РБК руководитель юридической службы одного из подразделений международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов. Фигуранткой дела стала активистка Елена Калинина.
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В Архангельске впервые по новому «закону о фейках» будут судить организатора антимусорного митинга
Новости Архангельска 29.ru10:44
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Политика
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За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
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Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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Автоспорт
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Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
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Кино
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Происшествия
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Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
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Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
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Обновлено в 17:17
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Омске
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Омске, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.
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Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено вчера в 17:40
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Наука
Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков
Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 24 апреля в 09:41
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
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В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
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О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Политика
Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено в 16:27
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал тренера команды Кононова
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову.
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