Общество
Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ
Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБРИА Новости07:31
Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:31
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с чего всё началось
Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев арестован на 25 суток за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», сообщил Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН).Ведомости07:30
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