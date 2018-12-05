с чего всё началось

Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.

Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ

Транспорт Транспорт Парковки на всех улицах Москвы останутся бесплатными в праздничные дни Парковка останется бесплатной в праздничные дни на всех улицах Москвы.

Транспорт Транспорт В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Общество Общество Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+» Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».

Общество Общество Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ Россия выполнит предписание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выплатит компенсацию трем участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу об акции в Храме Христа Спасителя в 2012 году, сообщили РБК в пресс-службе Минюста.

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Транспорт Транспорт ЦОДД предупредил о пробках в Москве из-за надвигающегося снегопада

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» ввел платный выбор мест в тарифах «Промо» и «Бюджет» Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет".

Общество Общество «Яндекс» заключил мировое соглашение с телеканалами «Супер» и ТВ-3 Компании исполняют условия антипиратского меморандума «Яндекс» и входящие в «Газпром-медиа» каналы «Супер» и ТВ-3 подписали мировое соглашение.

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