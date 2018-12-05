с чего всё началось

Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.

Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Транспорт Транспорт Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.

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Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

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