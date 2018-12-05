Общество

Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ
РИА Новости
07:31

Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:31
с чего всё началось
Правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев арестован на 25 суток за пост об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», сообщил
 Twitter Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН).
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Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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