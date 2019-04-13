Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре МосквыLenta.ru 08:07
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
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