Происшествия

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после ареста
РБК
02:36

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев отбыл административный арест, который суд назначил ему в качестве наказания за призыв к несогласованной акции протеста и вышел на свободу.
РБК02:36

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Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу

Коммерсантъ03:06

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу

Газета.Ru02:48

Правозащитник Пономарёв вышел на свободу после административного ареста

RT на русском02:45

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после ареста

РБК02:36

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Интерфакс02:20

Правозащитник Пономарев освободился после административного ареста

ТАСС02:18

Странное освобождение: Льва Пономарева силой вывезли из спецприемника

Московский Комсомолец03:44
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Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

Обновлено в 03:34
Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Обновлено в 04:06
Происшествия

Взрыв на шахте в Чехии: число погибших увеличилось до 13

Обновлено в 03:08
Происшествия

Два автобуса с пассажирами вызволили из снежной ловушки под Воркутой

В Коми, примерно в 20 километрах от Воркуты, застряли два автобуса с горняками — путь им преградила снежная буря.
Обновлено в 03:47
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Экс-глава корпорации Nissan Карлос Гон вновь арестован

В пятницу, 21 декабря, специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала экс-главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Ночью аэропорт возобновлял свою работу на 40 минут, однако потом БПЛА были зафиксированы снова, и аэропорт вновь перестал принимать и отправлять рейсы.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра

На территории комплексного центра социального обслуживания населения "Доверие" насмерть замерзла пожилая женщина.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Землетрясение на Камчатке обошлось без разрушений

Землетрясение произошло в 20:01 мск у восточного побережья Камчатки.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело после обрушения стены в школе

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены в одном из учебных заведений в поселке Чаинка Купинского района, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса

В подмосковном Красногорске пресекли деятельность банды, которая специализировалась на угонах машин премиум-класса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Приморье начали проверку после пропажи «арестованных» белух из бухты

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку по факту пропажи трех незаконно выловленных белух из бухты Средняя в Приморье, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В США три человека погибли при падении самолета на футбольное поле

По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Обелиск жертвам концлагерей в Петербурге разрисовали свастикой

Обновлено в 01:48
Происшествия

В Москве ограбили экс-участника «Уральских пельменей»

Бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили в Милютинском переулке в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:47
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