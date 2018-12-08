Общество
Правозащитник Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой
Правозащитник Пономарев попросил отпустить его на похороны АлексеевойВзгляд.ру10:59
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который отбывает арест за нарушение правил проведения массовых акций, попросил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой.
Взгляд.ру10:59
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Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
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Полторы тысячи туристов застряли на острове Хайнань.
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В компании «Яндекс» рассказали, почему из приложения «Яндекс.Такси» убрали опцию отложенной подачи машины.
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Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами
В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».
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Директору Эрмитажа вручили французский знак отличия
"В ходе торжественной церемонии Сильви Берманн от имени президента Французской Республики Эммануэля Макрона вручила генеральному директору Государственного Эрмитажа почетную награду — знак отличия командора Ордена искусств и литературы", — говорится в сообщении.
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