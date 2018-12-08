Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который отбывает арест за нарушение правил проведения массовых акций, попросил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой.

Правозащитник Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой

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