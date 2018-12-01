Общество

Правозащитник Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой
Взгляд.ру
10:59

В заявлении Пономарев просит суд прекратить исполнение административного ареста по «исключительно тяжелым обстоятельствам – смерти близкого человека». «Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон», – передает его слова «Интерфакс».
Взгляд.ру10:59

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Правозащитник Лев Пономарев попросил суд отпустить его из-под ареста на прощание с Людмилой Алексеевой

Эхо Москвы17:05

Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой

РБК12:12

Пономарев обратился в суд с просьбой разрешить присутствовать на прощании с Алексеевой

ТАСС11:42

Лев Пономарев попросил отпустить его из-под ареста для прощания с Людмилой Алексеевой

Коммерсантъ11:07

Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой

Интерфакс10:25

Арестованный Пономарёв попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой

Говорит Москва11:51

Лев Пономарев попросил суд отпустить его из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Дождь10:39
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Общество

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Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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