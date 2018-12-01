В заявлении Пономарев просит суд прекратить исполнение административного ареста по «исключительно тяжелым обстоятельствам – смерти близкого человека». «Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон», – передает его слова «Интерфакс».

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