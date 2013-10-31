Происшествия
Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после ареста
Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после арестаРБК02:36
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев отбыл административный арест, который суд назначил ему в качестве наказания за призыв к несогласованной акции протеста и вышел на свободу.
РБК02:36
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