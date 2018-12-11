Политика
С 2019 года может измениться статус Федерального ФОМС в принципе: Минздрав анонсировал разработку постановлений по централизации системы ОМС. Ведомство намерено переподчинить территориальные фонды федеральному.
Vademecum08:28
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Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикРБК 05:11
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Голикова поручила подготовить предложения об изменении статуса ПФР в I квартале
Rambler News Service05:22
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Политика
Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы
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Политика
Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину
Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.
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Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.
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Политика
Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160
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Политика
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Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
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Политика
Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России
Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
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Политика
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В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
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Мэй обсудит с лидерами ряда стран ЕС ситуацию вокруг брексита
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Политика
Херсонский суд оставил Вышинского под стражей
Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление ареста и оставил его под стражей.
Обновлено в 16:09
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 14:01
Политика
Россия объявила США рассадником кибератак
США и страны Евросоюза являются основными источниками кибератак, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Обновлено в 08:03