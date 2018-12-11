Политика
С 2019 года может измениться статус Федерального ФОМС в принципе: Минздрав анонсировал разработку постановлений по централизации системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Ведомство намерено переподчинить территориальные фонды ОМС федеральному.
Vademecum08:28
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Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикРБК 05:11
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Голикова поручила подготовить предложения об изменении статуса ПФР в I квартале
Rambler News Service05:22
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Политика
Путин принял участие в церемонии прощания с Алексеевой
Обновлено в 09:03
Политика
Журнал Time назвал персону года
Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены "стражи", которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.
Обновлено в 09:05
Политика
Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160
Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 08:59
Политика
Мэй рассчитывает провести голосование по Brexit до 21 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по соглашению по Brexit до 21 января, подтвердил журналистам во вторник официальный представитель офиса премьера.
Обновлено в 08:58
Политика
Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы
США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы.
Обновлено в 09:00
Политика
Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 08:59
Политика
Куратор борьбы с экстремизмом в МВД ушел в отставку
Валиулин с 2012 года возглавляет в МВД главк по борьбе с экстремизмом.
Обновлено в 08:58
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 08:59
Политика
Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге
Обновлено в 08:59
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 08:49
Политика
ABC: Бутина согласилась признать себя виновной
Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения.
Обновлено в 06:45
Политика
Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.
Обновлено в 08:32
Политика
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ
В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Турция начала строительство базы военного флота на Черном море
Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.
Обновлено в 09:01