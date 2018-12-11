Большая просьба, можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств, внести такие концептуальные предложения в правительство хотя бы в течение первого квартала 2019 года.

С 2019 года может измениться статус Федерального ФОМС в принципе: Минздрав анонсировал разработку постановлений по централизации системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Ведомство намерено переподчинить территориальные фонды ОМС федеральному.

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Армия и оружие Армия и оружие Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.