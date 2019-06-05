Религия

Православный мир празднует Вознесение ГосподнеВести.Ru 02:18

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Как гласит библейский сюжет, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней находился на земле.
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Православный мир празднует Вознесение Господне

Вести.Ru02:18

Вознесение Господне: смысл, история и традиции праздника

ТАСС03:15

Православные отмечают Вознесение Господне

Газета.Ru00:38

Православные празднуют Вознесение Господне

News.ru01:49

До края земли

Известия01:00

«Он вернется», когда человечество осатанеет

РИА Новости01:00

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газетавчера в 16:45
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Общество

Представитель Алибасова опроверг подготовку операции

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Единоборства

Серроне собирается заменить Нурмагомедова или Порье

Боец смешанный стилей (ММА) Дональд Серроне хочет заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова или француза Дастина Порье, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:21
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 22:26
Единоборства

Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально

На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.
Обновлено в 10:56
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Политика

В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми предложение о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.
Обновлено в 14:49
Технологии

S7 собирается использовать Face ID вместо посадочных талонов

Обновлено в 10:51
Технологии

Google купит платформу Looker за $2,6 млрд. Чем интересна эта сделка

Интернет-гигант Google купит компании Looker за $2,6 млрд. Это унифицированная платформа для визуализации данных и бизнес-аналитики.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Британская автомобильная компания Jaguar несколько дней назад рассекретила перед широкой аудиторией самый мощный седан Jaguar XE SV Project 8 Touring, который уже получил звание коллекционной модели.
Обновлено в 01:08
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Кино

Marvel готовится перезапустить «Фантастическую четверку»

Обновлено в 05:24
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
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