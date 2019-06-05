Религия
Православный мир празднует Вознесение ГосподнеВести.Ru 02:18
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Как гласит библейский сюжет, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней находился на земле.
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