Православный мир празднует Вознесение ГосподнеВести.Ru 02:18

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Как гласит библейский сюжет, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней находился на земле.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Общество Представитель Алибасова опроверг подготовку операции Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.

Экономика Россиянок поддержат за рождение первенца Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Авто В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020 Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Футбол СМИ огласили календарь первого тура РПЛ Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единоборства Серроне собирается заменить Нурмагомедова или Порье Боец смешанный стилей (ММА) Дональд Серроне хочет заменить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова или француза Дастина Порье, передает "Советский спорт".

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.

Авто Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

Политика В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми предложение о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.

Армия и оружие Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Авто Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring Британская автомобильная компания Jaguar несколько дней назад рассекретила перед широкой аудиторией самый мощный седан Jaguar XE SV Project 8 Touring, который уже получил звание коллекционной модели.

Общество Верховный суд фактически отменил срок давности Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Авто Российский авторынок ускорил падение Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.

Игры Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.