Религия
Православный мир празднует Вознесение ГосподнеВести.Ru 02:18
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Как гласит библейский сюжет, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней находился на земле.
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Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз
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Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
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Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
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Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
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В январе-мае ФТС увеличила перечисления в бюджет на 6,4%
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