Религия

Православный мир празднует Вознесение ГосподнеВести.Ru 02:18

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа. Как гласит библейский сюжет, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней находился на земле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Православный мир празднует Вознесение Господне

Вести.Ru02:18

До края земли

Известия01:00

Православные празднуют Вознесение Господне

News.ru01:49

Православные отмечают Вознесение Господне

Газета.Ru00:38

Вознесение Господне: смысл, история и традиции праздника

ТАСС03:15

«Он вернется», когда человечество осатанеет

РИА Новости01:00

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газетавчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Экономика

Кудрин оценил процесс освоения средств на нацпроекты

Кудрин связал это с проблемой старта, когда нужно готовить проектно-сметную документацию по новым объектам, новые порядки финансирования, если это касается субсидий.
Обновлено в 07:35
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Авто

Минский автомобильный завод представил москвичам новую автотехнику: гидроподъёмник и кран

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Политика

Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике

Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Политика

В США призвали Трампа уволить Болтона

Американский президент Дональд Трамп должен остановить советника по национальной безопасности Джона Болтона и других высокопоставленных чиновников, ведущих собственную внешнюю политику, заявил сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.
Обновлено в 02:32
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Спорт

Олимпийский комитет России заявил на Европейские игры 21 легкоатлета

На заседании был утвержден состав национальной команды на II Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Теннис

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Обновлено в 07:22
Кино

Сериал «Чернобыль» стал самым популярным по версии IMDb

Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
Обновлено в 04:00
Политика

Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Обновлено в 06:55
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Футбол

Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»

Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Экономика

В январе-мае ФТС увеличила перечисления в бюджет на 6,4%

За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд рублей. Таким образом, рост перечислений за 5 месяцев составил 6,4%.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное