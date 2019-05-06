Религия
Православные встречают РадоницуГазета.Ru вчера в 22:33
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета". В издании рассказали, что согласно верованиям православных христиан, для души скончавшегося "важнее молитва".
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Родительский день сегодня 2019 (Радоница): что нельзя делать, традиции, суть праздника
В городе Rвчера в 22:45
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Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
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Обновлено 05 мая в 18:14
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Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
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Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
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Перечень хронических неинфекционных заболеваний будет расширен в России, сообщает DEITA.
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Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
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Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
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Режиссёр Жан-Пьер Жене рассказал, что планирует снять мокьюментари (псевдодокументальный фильм) о создании своей самой знаменитой картины «Амели».
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Армия и оружие
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В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
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