Религия

Православные встречают Прощеное воскресеньеВести.Ru вчера в 20:12

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
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Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье

РИА Новости01:00

Православные встречают Прощеное воскресенье

Газета.Ruвчера в 23:20

Патриарх Кирилл совершит вечерню в Прощёное воскресенье

RT на русскомвчера в 22:00

Православные встречают Прощеное воскресенье

Вести.Ruвчера в 20:12

Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье

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У православных христиан началось Прощеное воскресенье

Известиявчера в 19:31

Прощеное воскресенье в 2019 году – какого числа

VN.RU07 марта в 01:19

Сегодня христиане отмечают Прощеное воскресенье

КП - Беларусь04:38
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Происшествия

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение

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В Москве начался митинг против изоляции рунета

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против изоляции рунета.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В центре Стокгольма взорвался автобус

Обновлено в 06:59
Происшествия

Здание школы частично обрушилось в Чувашии

Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер

В Рязани женщина выбросила своего новорожденного сына, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Перестрелка на ирано-азербайджанской границе: погиб пограничник

Азербайджанский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Ираном, сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Обновлено в 05:41
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Подросток на машине сбил трех детей в Дагестане

Полиция выясняет обстоятельства автоаварии в Дагестане, где подросток взял покататься чужую машину и сбил на проселочной дороге трех девочек.
Обновлено в 06:54
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Обновлено в 06:35
Культура

Названы самые богатые актеры России

Эксперты в области киноиндустрии составили список наиболее состоятельных актеров, передает ФАН.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Глава минздрава Туниса уволился после гибели 11 младенцев

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после гибели 11 новорожденных детей в центре акушерства и неонатологии.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Армавире в ДТП погибла пациентка скорой

Пациентка "скорой помощи" погибла и четыре человека, в том числе трое медиков, получили ранения в результате ДТП, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:52
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Обновлено в 02:42
Транспорт

Британцев потрясли переправляющиеся через Енисей русские водители

Обновлено в 05:15
Происшествия

В США задержали главу криптовалютной пирамиды OneCoin

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о международной пирамиде, включающей торговлю мошеннической криптовалютой OneCoin.
Обновлено в 04:35
Культура

Скончался исполнитель роли СиСи Кэпвелла из «Санта-Барбары»

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

«Грозное оружие»: National Interest оценил ракету «Циркон»

Обновлено в 06:16
Политика

Bloomberg узнал о смене стратегии «фабрики троллей» перед новыми выборами в США

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил обеспокоенность в связи с тем, что социальные сети остаются основным каналом, через который иностранцы могут вмешиваться в выборы президента США.
Обновлено в 05:58
Культура

Скончался народный артист Владимир Этуш

Обновлено вчера в 06:55
Экономика

Почти 21 млрд рублей выделено на развитие туризма в России

На развитие туризма в рамках госпрограммы «Культура и туризм 2019-2021» было выделено порядка 21 млрд руб. из бюджета, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Загорелся экспертно-криминалистический центр МВД в Москве

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Москве начался пожар.
Обновлено в 04:18
ЖКХ

Снегоуборочные компании в Екатеринбурге отказываются убирать снег

Несколько снегоуборочных компаний отказались убирать последствия снегопада на улицах Екатеринбурга, поскольку считают снег твердыми коммунальными отходами (ТКО) и требуют за его уборку отдельную плату.
Обновлено в 06:42
Спорт

Чемпионат мира по биатлону 2019 — Логинова обвинили в допинге, скандал

О допинге Логинова будут помнить всегда Уже в третьей гонке чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде сборная России взяла медаль.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт

Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за метели

Аэропорт "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") в воскресенье временно закрыт из-за метели.
Обновлено в 05:51
Политика

Германия призвала Китай к переговорам о контроле над вооружениями

Китай должен сесть за стол переговоров о контроле над вооружениями, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:48
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Прощёное воскресенье
Четвёртое и последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православии, которое следует после Недели о Страшном Суде, последний день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты. Входящее в название славянское слово «сыропустная» обозначает «сыр опускаю», то есть «сыр оставляю»; по-гречески дословный перевод Κυριακη της Τυρινης - это «Воскресенье сырное» или Κυριακη της Τυροφαγου - это «Воскресенье сыроеда».
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