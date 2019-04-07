Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Православные верующие отмечают Благовещение

ТВ Центр03:17

Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение

RT на русском01:08

Православные встречают Благовещение

Вести.Ruвчера в 17:48

Православные христиане отмечают Благовещение

Известиявчера в 19:42

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ruвчера в 18:26

«Перестали доверять»: о чем должен напомнить праздник Благовещения

РИА Новости01:00

На Кубани православные отметят Благовещение Пресвятой Богородицы

Кубань 2405 апреля в 05:13
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В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
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Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

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Обновлено вчера в 09:03
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
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В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

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Космос

Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани

Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
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Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы

В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.
Обновлено в 04:18
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Политика

Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Авто

5 внедорожников ГАЗ, которые не были запущены в серийное производство

Обновлено в 02:23
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В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
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Apple хочет отказаться от iTunes

Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
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Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт

В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
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Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Подольске в ДТП с участием скорой пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием трех автомашин в Подольске.
Обновлено в 04:22
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
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Эксперты рассказали какие автомобили можно купить со скидкой в апреле

Обновлено в 01:10
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