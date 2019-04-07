Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Космос
Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Происшествия
На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы
В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.
Обновлено в 04:18
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Политика
Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной
Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт
В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено вчера в 07:49
Гаджеты
Компания Apple решила экономить на камерах для своих iPhone
Журналисты издания PhoneArena заподозрили, что компания Apple экономит на камерах для своих iPhone.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу
Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Подольске в ДТП с участием скорой пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием трех автомашин в Подольске.
Обновлено в 04:22
Общество
Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше
От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05