Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение

RT на русском01:08

Православные верующие в России отмечают Благовещение

Московский Комсомолец02:00

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ruвчера в 18:26

Православные христиане отмечают Благовещение

Известиявчера в 19:42

«Перестали доверять»: о чем должен напомнить праздник Благовещения

РИА Новости01:00

Православные верующие отмечают Благовещение

ТАССвчера в 17:05

7 апреля — Благовещение: Традиции, приметы, что можно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 апреля в 21:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Происшествия

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, четверых удалось спасти, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено вчера в 19:45
Кино

Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Общество

В 20 российских городах пройдут протесты против ввоза мусора из Москвы

В Шиесе Архангельской области уже строят «Экотехнопарк», против которого активно борются местные жители.
Обновлено вчера в 23:03
Технологии

Ученые назвали привычку, спасающую семьи

Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:11
Культура

В Новороссийске выберут лучших десантников России

Обновлено вчера в 04:50
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Наука

Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов

Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено 05 апреля в 23:00
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери

Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Обновлено в 00:22
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго

В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»

Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии

Новейший российский ударный дрон был замечен за нанесением ударов в Сирии.
Обновлено в 02:05
Здоровье

Есть и здороветь: как волгоградцам приучить детей к полезной пище

«Волгоградская правда.ру» рассказывает, как обучить детей правильному подходу к питанию.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм

Обновлено вчера в 14:49
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 14:42
Единоборства

Дебют Лобова в боях без перчаток: соперники залили ринг кровью

Несколько месяцев назад Лобов заявил, что покидает UFC и подписывает контракт на три поединка в рамках кулачных боев без перчаток.
Обновлено в 02:02
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богородица
Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное