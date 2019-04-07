Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, четверых удалось спасти, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
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Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
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В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
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В 20 российских городах пройдут протесты против ввоза мусора из Москвы
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Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери
Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
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Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго
В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
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За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Новейший российский ударный дрон был замечен за нанесением ударов в Сирии.
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В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
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Шоу-бизнес
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Общество
Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
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Несколько месяцев назад Лобов заявил, что покидает UFC и подписывает контракт на три поединка в рамках кулачных боев без перчаток.
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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41