Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Православные христиане встречают Благовещение

News.ruвчера в 19:23

Православные христиане отмечают Благовещение

Известиявчера в 19:42

Православные верующие отмечают Благовещение

ТАССвчера в 17:05

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ruвчера в 18:26

Православные встречают Благовещение

Вести.Ruвчера в 17:48

Православные христиане встречают Благовещение

РИА Новостивчера в 18:28

7 апреля — Благовещение: Традиции, приметы, что можно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 апреля в 21:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено вчера в 13:50
Авто

В России насчитали 1,2 млн внедорожников Lada 4x4

«Нива» продавалась и продается во многих странах мира. Сейчас в России насчитывается порядка 1,2 млн автомобилей Lada 4x4.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Обновлено вчера в 23:15
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Обновлено вчера в 20:20
Кино

Линда Хэмилтон намекнула, что появится в новых частях «Терминатора»

Актриса Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе», может вернуться в будущих фильмах франишизы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено вчера в 11:14
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 06:47
Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено вчера в 15:49
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено вчера в 13:15
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

В Париже произошел взрыв в жилом доме

Обновлено вчера в 18:56
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро

Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол

Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым

Обновлено вчера в 20:12
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Здоровье

Минздрав дал советы о правильном питании

Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богородица
Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное