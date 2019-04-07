Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 13:50
Авто
В России насчитали 1,2 млн внедорожников Lada 4x4
«Нива» продавалась и продается во многих странах мира. Сейчас в России насчитывается порядка 1,2 млн автомобилей Lada 4x4.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
Обновлено вчера в 23:15
Технологии
500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!
Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Линда Хэмилтон намекнула, что появится в новых частях «Терминатора»
Актриса Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе», может вернуться в будущих фильмах франишизы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено вчера в 06:47
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49
Культура
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
В Париже произошел взрыв в жилом доме
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро
Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Хоккей
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 14:42