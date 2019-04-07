Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Общество
Ученые придумали, как разместить рекламу в звездном небе
Обновлено в 17:01
Футбол
Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Труп обнаружили в Ломоносовском сквере в Петербурге
Тело погибшего нашли в центре Петербурга. Вечером в субботу, 6 апреля, у Ломоносовского сквера в центре Петербурга обнаружили труп.
Обновлено в 13:14
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
США провоцируют Украину на новую провокацию в Керченском проливе
Вполне возможно, что под прикрытием учений Украина сподобится на новую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 09:31
Игры
В системе безопасности Epic Games Store обнаружена брешь
С момента запуска Epic Games Store стал причиной нескольких скандалов.
Обновлено в 17:28
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
Обновлено в 12:15
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:20
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Иране при взрыве на подлодке погибли три человека
Обновлено в 18:59
Гаджеты
Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone
Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Здоровье
Антон Шипулин проведет «Зарядку со звездой» во Всемирный День здоровья
Планируется, что спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
Обновлено 04 апреля в 01:10
Наука
«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин
Более привлекательными для мужчин являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови (это объясняется тем, что холестерин является предшественником мужских половых гормонов).
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51