Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Православные христиане встречают Благовещение

News.ru19:23

Православные христиане отмечают Благовещение

Известия19:42

Православные верующие отмечают Благовещение

ТАСС17:05

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ru18:26

Православные встречают Благовещение

Вести.Ru17:48

Православные христиане отмечают Благовещение

РИА Новости18:28

7 апреля — Благовещение: Традиции, приметы, что можно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 апреля в 21:20
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Общество

Ученые придумали, как разместить рекламу в звездном небе

Обновлено в 17:01
Футбол

Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Труп обнаружили в Ломоносовском сквере в Петербурге

Тело погибшего нашли в центре Петербурга. Вечером в субботу, 6 апреля, у Ломоносовского сквера в центре Петербурга обнаружили труп.
Обновлено в 13:14
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

США провоцируют Украину на новую провокацию в Керченском проливе

Вполне возможно, что под прикрытием учений Украина сподобится на новую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 09:31
Игры

В системе безопасности Epic Games Store обнаружена брешь

С момента запуска Epic Games Store стал причиной нескольких скандалов.
Обновлено в 17:28
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
Обновлено в 12:15
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео

Обновлено в 19:23
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:20
Хоккей

Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Ванкувер»

Обновлено в 19:06
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Общество

В России ужесточили требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Иране при взрыве на подлодке погибли три человека

Обновлено в 18:59
Гаджеты

Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone

Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.
Обновлено в 05:07
Футбол

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Хоккей

Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного

Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Здоровье

Антон Шипулин проведет «Зарядку со звездой» во Всемирный День здоровья

Планируется, что спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
Обновлено 04 апреля в 01:10
Наука

«Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин

Более привлекательными для мужчин являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови (это объясняется тем, что холестерин является предшественником мужских половых гормонов).
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
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Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
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