Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Православные христиане встречают Благовещение

News.ru19:23

Православные христиане отмечают Благовещение

Известия19:42

Православные христиане отмечают Благовещение

РИА Новости18:28

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ru18:26

Православные встречают Благовещение

Вести.Ru17:48

Православные верующие отмечают Благовещение

ТАСС17:05

7 апреля — Благовещение: Традиции, приметы, что можно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 апреля в 21:20
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Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
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В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро

Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

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Шоу-бизнес

Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
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Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Футбол

Ювентус — Милан 2:1

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Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
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Музыка

Децл посмертно удостоился звания «Хип-хоп легенда»

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда" премии "Жара Music Awards 2018".
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Общество

В России ужесточили требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Наследники Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете

Обновлено в 22:56
Общество

Тарелка борща в Петербурге стоит, как в среднем по стране

Обновлено в 23:02
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
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Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
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Есть и здороветь: как волгоградцам приучить детей к полезной пище

«Волгоградская правда.ру» рассказывает, как обучить детей правильному подходу к питанию.
Обновлено в 13:56
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Учёные узнали, почему волчанка чаще всего развивается у женщин

Генетики выяснили, что волчанка чаще всего поражает женщин из-за наличия у них дополнительной Х-хромосомы и неполной блокировки её работы в иммунных клетках.
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Политика

Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
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Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:42
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 12:26
Авто

Продажи бюджетного компактвэна Renault Triber начнутся в июле

Как стало известно порталу Car.ru, компания Renault в июле этого года выведет на индийский рынок сверхбюджетный автомобиль.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия

18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии

Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
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Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:20
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
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«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
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Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
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Политика

На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
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