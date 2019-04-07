Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Футбол
«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ
Обновлено в 14:20
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги
Обновлено в 15:11
Хоккей
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одолел омский "Авангард" в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:42
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика
Польша назвала Германии сумму репараций за ущерб в годы ВОВ
Власти Польши намерены взыскать с Германии не менее 900 миллиардов долларов репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 20:58
Общество
Ученые придумали, как разместить рекламу в звездном небе
Обновлено в 17:01
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
Компания Apple в будущем может отказаться от сервиса с приложениями iTunes.
Обновлено в 20:11
Политика
Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено в 08:38
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Технологии
500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!
Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Общество
Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю
Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено в 10:58