Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Православные христиане встречают Благовещение

News.ru19:23

Православные христиане отмечают Благовещение

Известия19:42

7 апреля — Благовещение: Традиции, приметы, что можно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 апреля в 21:20

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ru18:26

Православные встречают Благовещение

Вести.Ru17:48

Православные верующие отмечают Благовещение

ТАСС17:05

Православные христиане отмечают Благовещение

РИА Новости18:28
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Футбол

«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ

Обновлено в 14:20
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

Обновлено в 14:01
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

Обновлено в 15:11
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" одолел омский "Авангард" в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:42
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика

Польша назвала Германии сумму репараций за ущерб в годы ВОВ

Власти Польши намерены взыскать с Германии не менее 900 миллиардов долларов репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 20:58
Общество

Ученые придумали, как разместить рекламу в звездном небе

Обновлено в 17:01
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Обновлено в 02:00
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

Компания Apple в будущем может отказаться от сервиса с приложениями iTunes.
Обновлено в 20:11
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара

Обновлено в 08:38
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Общество

Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю

Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено в 10:58
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Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
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