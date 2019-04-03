Религия

Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Православные России отмечают праздник Благовещения

Российская газета16:57

Православные христиане встречают Благовещение

Газета.Ru18:26

Православные верующие в воскресенье отмечают Благовещение

РЕН ТВ18:14

Православные встречают Благовещение

Вести.Ru17:48

Православные христиане отмечают Благовещение

РИА Новости18:28

Православные верующие отмечают Благовещение

ТАСС17:05

Благовещение Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы праздника

ВК Пресс11:47
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Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения

Обновлено в 17:47
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие

На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Экономика

Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов

Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика

Мадуро сообщил о расследовании атак на энергосистему Венесуэлы

Боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что энергосистема Венесуэлы подвергалась атакам не только из Соединенных Штатов, но и стран Южной Америки, в том числе из Чили и Колумбии.
Обновлено в 17:22
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Авто

Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Здоровье

Российские ученые разработали новую вакцину от туберкулеза

Российские ученые проводят клинические испытания новой вакцины против туберкулеза, сообщает портал «МедВести».
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин станет папой во второй раз

Известный певец, 33-летний музыкант и участник дуэта Artik & Asti Артем Умрихин скоро ожидает пополнения своей семьи.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено 04 апреля в 18:43
Теннис

Шарапова приняла участие в съемках фильма

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Театры

Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра

С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
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Богородица
Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
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