Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения
Обновлено в 17:47
Политика
Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit
Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика
Мадуро сообщил о расследовании атак на энергосистему Венесуэлы
Боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что энергосистема Венесуэлы подвергалась атакам не только из Соединенных Штатов, но и стран Южной Америки, в том числе из Чили и Колумбии.
Обновлено в 17:22
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Авто
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль
Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Здоровье
Российские ученые разработали новую вакцину от туберкулеза
Российские ученые проводят клинические испытания новой вакцины против туберкулеза, сообщает портал «МедВести».
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин станет папой во второй раз
Известный певец, 33-летний музыкант и участник дуэта Artik & Asti Артем Умрихин скоро ожидает пополнения своей семьи.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10