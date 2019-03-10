Религия

Православные верующие встречают Прощеное воскресеньеВести.Ru 19:12

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
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Православные верующие встречают Прощеное воскресенье

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У православных христиан началось Прощеное воскресенье

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Патриарх Кирилл отслужит чин прощения в храме Христа Спасителя

Вечерняя Москва17:54

У православных началось Прощеное воскресенье

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Как просить прощения в Прощеное воскресенье: воздержитесь от рассылок

Московский Комсомолец05:42

Прощеное воскресенье в 2019 году – какого числа

VN.RU07 марта в 00:19

Как просить прощения и правильно заговеться на Великий пост

Алтайская правда06 марта в 23:26
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Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
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Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
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Общество

Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:04
Политика

Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект Венесуэлы

Один из энергетических объектов Венесуэлы подвергся кибератаке, из-за чего власти не смогли восстановить прерванное энергоснабжение.
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В центре Москвы произошла драка между водителями такси

В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
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СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Политика

В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом

В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Спорт

Фигуристка Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров

В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Обновлено в 18:20
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено в 18:12
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сбое в «натовской системе питания» в ВСУ

В украинской армии существует серьезная проблема с системой питания личного состава.
Обновлено в 18:23
Общество

В ЕС назвали число предоставляемых студентам из России грантов

Каждый год Европейский союз выделяет около четырех тысяч грантов студентам и преподавателям из России по европейской программе поддержки научно-образовательных обменов Erasmus.
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«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче чемпионата Франции

"Монако" сыграл вничью с "Бордо" в матче 28-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:03
Общество

Масленицу отпраздновали в Центральном парке Нью-Йорка

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В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
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Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

Обновлено в 09:23
Общество

Скончался писатель Бернар Дадье

В Кот-д'Ивуаре на 104-м году жизни скончался писатель Бернар Дадье.
Обновлено в 16:57
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Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»

Обновлено в 13:06
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Телеканалу CNN пригрозили иском на $250 млн из-за фейковой новости

Иск о распространении ложной информации на сумму более чем в $250 млн могут подать против американского телеканала CNN.
Обновлено в 17:35
Музыка

Джон Лундвик представит Швецию на «Евровидении-2019»

Певец Джон Лундвик представит Швецию на международном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 17:58
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Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено в 12:36
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

Сообщается, что ВВС Индии заметили дрон сразу после пересечения воздушной границы.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
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В США снежные бури оставили без электричества более 23 тысяч человек

Из-за снежных бурь, обрушившихся на штаты Арканзас и Техас, без электроэнергии остались около 23,5 тысячи местных жителей.
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Отправка международных рейсов из аэропорта Каракаса затруднена

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Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии

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В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах

Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
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Прощёное воскресенье
Четвёртое и последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православии, которое следует после Недели о Страшном Суде, последний день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты. Входящее в название славянское слово «сыропустная» обозначает «сыр опускаю», то есть «сыр оставляю»; по-гречески дословный перевод Κυριακη της Τυρινης - это «Воскресенье сырное» или Κυριακη της Τυροφαγου - это «Воскресенье сыроеда».
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