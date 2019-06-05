Религия
Православные верующие отмечают вознесение ГосподнеИзвестия 20:42
Православные верующие в России и по всему миру отмечаются Вознесение Господне в четверг, 6 июня. Вознесение считается одним из важнейших церковных праздников. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о последнем дне земной жизни Иисуса Христа.
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Армия и оружие
Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60
Число погибших при разгоне лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V
На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Игры
Представлен трейлер с новыми картами для Battlefield V
Компания Electronic Arts опубликовала трейлер четвертой главы Battlefield V — «Вопреки всему».
Обновлено в 13:12
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершили отопительный сезон
По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме.
Обновлено в 20:42
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Технологии
Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок
Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.
Обновлено в 18:24
Недвижимость
Покупка квартиры в ипотеку: советы эксперта
О тонкостях покупки квартиры в ипотеку рассказывает директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий ТИМОФЕЕВ.
Обновлено в 20:35
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Общество
Что обещают звезды: гороскоп по знакам зодиака на июнь
Лев Для Львов июнь пройдет под знаком работы на благо общества.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции
Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Футбол
Джанлуиджи Буффон покинул «Пари Сен-Жермен»
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ушел из "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:23
Экономика
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено в 11:38
Баскетбол
Винс Картер объявил о своем последнем сезоне в НБА
Обновлено в 17:58
Футбол
«Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия» поборются за сына Тюрама
«Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к нападающему «Генгама» Марку Тюраму, утверждает Top Mercato.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Ираке предотвратили крупный теракт
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Шестеро мигрантов погибли в аварии в штате Техас
Шестеро мигрантов из Сальвадора погибли, уходя от преследования американской полиции в штате Техас.
Обновлено в 19:52
Наука
Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью
Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14