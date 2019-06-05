Религия

Православные верующие отмечают вознесение ГосподнеИзвестия 20:42

Православные верующие в России и по всему миру отмечаются Вознесение Господне в четверг, 6 июня. Вознесение считается одним из важнейших церковных праздников. Он отмечается на 40-й день после Пасхи в память о последнем дне земной жизни Иисуса Христа.
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Православные верующие отмечают вознесение Господне

Известия20:42

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТК Звезда19:23

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъ18:09

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТАСС17:05

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газета16:45

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МедиаЗавод03 июня в 01:48

6 июня — Вознесение Господне: приметы, что нужно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 июня в 02:49
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Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
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О тонкостях покупки квартиры в ипотеку рассказывает директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий ТИМОФЕЕВ.
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Армия и оружие

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Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
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Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью

Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14
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