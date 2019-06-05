Религия

Православные верующие отмечают Вознесение ГосподнеТАСС 17:05

Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне. Это один из важнейших церковных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
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Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Известия20:42

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТК Звезда19:23

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТАСС17:05

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъ18:09

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газета16:45

«Это праздник Неба». Митрополит Челябинский и Миасский рассказал о духовном смысле Вознесения Господня

МедиаЗавод03 июня в 01:48

6 июня — Вознесение Господне: приметы, что нужно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 июня в 02:49
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Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
Гаджеты

Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V

На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено в 21:01
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Общество

В Екатеринбурге определили 13 самых популярных у горожан мест под храм

Обновлено в 15:13
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено в 17:13
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Общество

Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике

Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:20
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено в 22:08
Наука

Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью

Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14
Космос

Астрономы рассмотрели кольцо вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

Обновлено в 14:04
Происшествия

Инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома в Чите

Обновлено в 21:57
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Политика

Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Экономика

Директор «Хакасэнерго» выходит на прямой диалог с населением

Что ждет "Хакасэнерго" готово к открытому конструктивному диалогу с жителями региона, оперативному принятию мер на обращения и запросы потребителей.
Обновлено в 21:54
Политика

Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопарке

Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК «Игла-С»

Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".
Обновлено в 20:07
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