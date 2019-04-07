Религия
Православные встречают БлаговещениеВести.Ru вчера в 17:48
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Василия Великого.
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Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика
Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов геологической отрасли России, назвав их первопроходцами, которые работают в самых трудных условиях, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Протестующие в Белграде забросали полицию яйцами
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛ
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
Королева Готэма: появились новые фото Марго Робби со съемок «Хищных птиц»
Марго Робби не выходит из образа Харли Квинн — пару дней назад актриса была снова замечена на съемках фильма «Хищные птицы».
Обновлено в 02:30
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено 05 апреля в 14:43
Происшествия
В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью
Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
Минздрав рассказал о способах продлить жизнь
В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Под Костромой двое детей пропали во время прогулки
Двое маленьких детей пропали в Костромской области, силовики и волонтеры брошены на их поиски.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей
Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.
Обновлено в 02:23
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксёр, экс-чемпион мира Владимир Кличко считает несерьёзными те анализы на наркотики и алкоголь, которые сдали прошедшие во второй тур выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Кино
Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли
7 апреля 1954 года родился мастер восточных единоборств, актер, режиссер и даже певец Джеки Чан.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07