Религия

Православные в Страстную пятницу вспоминают распятие ХристаНТВ 26 апреля в 14:12

Православные христиане отмечают Великую пятницу, ее еще называют Страстной. В этот день верующие вспоминают страдания Христа и распятие на кресте. Во всех храмах богослужение началось в 14:00 — как раз в то время, когда по преданию умер Христос.
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Путин поздравил россиян с Пасхой

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