Православные христиане отмечают Великую пятницуАргументы и Факты 25 апреля в 22:35

Православные христиане 26 апреля отмечают Страстную или Великую пятницу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужение в храме Христа Спасителя. В этот день принято вспоминать крестные страдания и земную кончину Иисуса Христа. Церковный устав предписывает полное воздержание от пищи.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.

Культура Итоги «Голоса» считала петербургская компания Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.

Происшествия ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Происшествия У папы Вани Фокина забрали автомобиль за нетрезвое вождение Мужчина признался, что сам частично виноват в этом: решил перепарковать автомобиль, но в тот момент был нетрезв.

Армия и оружие Опубликовано видео полета опытного МС-21-300 Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

Автоспорт Райкконен будет стартовать с пит-лейна Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.

Армия и оружие Показаны кадры «ловли» БПЛА «Орлан-10» фрегатом ВМФ РФ Речь идёт о фрегате ВМФ РФ «Адмирал Эссен». Именно с его борта осуществлялся «отлов» БПЛА «Орлан-10».

Происшествия Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Авто Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.

Футбол «Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ "Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.

Хоккей В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда» Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.

Политика В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.

Футбол Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“» "Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.

Наука Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.

Авто Nissan в марте увеличил продажи в России на 27% В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.