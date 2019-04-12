Религия
Православные христиане отмечают Великую пятницуАргументы и Факты 25 апреля в 22:35
Православные христиане 26 апреля отмечают Страстную или Великую пятницу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужение в храме Христа Спасителя. В этот день принято вспоминать крестные страдания и земную кончину Иисуса Христа. Церковный устав предписывает полное воздержание от пищи.
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Распорядок богослужений на Страстной неделе Великого поста
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В Великую Пятницу православные христиане вспоминают Страсти Христовы
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