Православные празднуют Вербное воскресеньеРИА Новости вчера в 19:48

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Армия и оружие Эксперт оценил серию взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки Утром в воскресенье в нескольких городах Шри-Ланки прогремели взрывы – в пятизвездочных отелях Коломбо и трех церквях в Котахене, Негомбо и Баттикалоа.

Политика К Зеленскому в штаб пришла полиция Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Наука Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.

Общество Дмитрий Быков пришел в сознание Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Музыка Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Авто «КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.

Спорт Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".

Армия и оружие ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 80 боеприпасов За минувшие сутки подразделения украинских оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики более 80 различных боеприпасов.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.

Общество Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Армия и оружие Корабли и подводные лодки привели в порядок в Музее Победы во время субботника Экспонаты на площадке Военно-морского флота в Музее Победы привели в порядок во время субботника 20 апреля 2019 г. Об этом сообщили в информационном центре музея.

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Шоу-бизнес Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.

Спорт Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте Сборная по художественной гимнастике обошла соперниц в групповом многоборье Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Футбол Ловчев: «Вижу все минусы в игре „Спартака“» Евгений Ловчев выразил поддержку тренеру "Спартака" Олегу Кононову. Ловчев отметил, что видит минусы в игре "Спартака".

Транспорт Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.