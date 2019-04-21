Религия
Православные празднуют Вербное воскресеньеРИА Новости вчера в 19:48
Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать, традиции, приметы 21 апреля
SakhaLife.ru18 апреля в 03:52
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В столичный регион идет летнее тепло
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