Религия

Православные отмечают Вербное воскресеньеГазета.Ru вчера в 18:53

Православные христиане 21 апреля празднуют Вербное воскресенье, сообщает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сжечь или в мусорку? Куда девать освященную вербу

РИА Новости01:00

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Комсомольская правдавчера в 21:17

Православные отмечают Вербное воскресенье

Газета.Ruвчера в 18:53

Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

Вести.Ruвчера в 20:06

Православные верующие встречают Вербное воскресенье

News.ruвчера в 19:39

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Известиявчера в 21:30

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

ТАССвчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:43
Политика

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.
Обновлено в 06:22
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО

Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии

Обновлено в 05:50
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено 19 апреля в 04:03
Авто

Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.
Обновлено в 06:19
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Наука

Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина

Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Культура

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

В ОБСЕ удивлены отсутствие наблюдателей на выборах на Украине

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе удивлены малым количеством наблюдателей во время повторного голосования на Украине Об этом сообщает организация "Успешная стража".
Обновлено в 02:44
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Обновлено в 00:43
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено в 01:06
Здоровье

Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков

Обновлено в 02:57
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика

Вакарчук призвал голосовать в вышиванках

Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вход Господень в Иерусалим
Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное